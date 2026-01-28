Romagnoli non cambia idea | via a tutti i costi dalla Lazio | CM

Romagnoli non cambia idea e insiste nel lasciare la Lazio. Ha già firmato un accordo con l’Al-Sadd, che è allenato da Roberto Mancini. La trattativa tra il difensore e il club qatariota è ormai definita, e sembra che non ci siano più ostacoli. La Lazio si prepara a perdere uno dei suoi giocatori più esperti, mentre Romagnoli si avvicina a una nuova avventura all’estero.

Il difensore ha già un accordo con l’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini Resta aperto, anzi apertissimo il caso Romagnoli. Come appreso da Calciomercato.it, il difensore non ha cambiato idea: vuole andare via a tutti i costi dalla Lazio. Tanto che non ha intenzione di giocare con il Genoa, avversario della squadra di Sarri venerdì sera all’Olimpico. Romagnoli non cambia idea: vuole andare via dalla Lazio (AnsaFoto) – Calciomercato.it La rottura tra lui e il club presieduto da Claudio Lotito è totale. E di certo il comunicato dell’altro giorno, quello con cui la Lazio ha annunciato di averlo tolto dal mercato – non può che aver ulteriormente inasprito i rapporti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Romagnoli non cambia idea: via a tutti i costi dalla Lazio | CM Approfondimenti su Romagnoli Lazio Romagnoli-Lazio, addio vicino: il difensore pronto a salutare | CM La possibile cessione di Romagnoli rappresenta un passo importante nella strategia di rinnovamento della Lazio. Romagnoli via dalla Lazio? L’Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l’offerta presentata L’Al Sadd, sotto la guida di Roberto Mancini, ha avanzato un’offerta concreta per Alessio Romagnoli, attualmente alla Lazio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Romagnoli Lazio Argomenti discussi: Lazio, non è uno scherzo: anche Romagnoli se ne può andare via; Romagnoli, dietrofront Lazio: Mai stato sul mercato, resta qua. È centrale nel progetto. Il difensore aveva già salutato; Fantacalcio Lazio, il club si oppone alla cessione di Romagnoli: la ricostruzione; Modifica del calendario scolastico, i balneari romagnoli frenano: Idea bocciata, del tutto contrari. Romagnoli, allenamenti a metà ma la Lazio non cambia idea. E oggi…Il biancoceleste ieri è sceso in campo soltanto in una delle due sedute in programma. Lo scenario in questo rush finale di calciomercato ... cittaceleste.it Non cambia posizione Alessio Romagnoli, e ci mancherebbe altro. L’ennesima promessa non mantenuta è forse la più grave per modalità e tempistiche. Il centrale della Lazio aveva ottenuto la promessa da parte di Lotito di essere liberato dopo il Lecce, ma a facebook Ricapitoliamo: ieri sera la società "saluta" Romagnoli con un post social, Romagnoli commenta ricambiando il "saluto" e si congeda in ogni sede.12 ore dopo la società cambia versione, revoca il saluto e "trattiene" il giocatore.Come reagirà il calciatoreDifficil x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.