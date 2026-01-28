Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il sottosegretario dell’Economia, Federico Freni, hanno presentato un’offerta allettante per portare l’agenzia europea delle dogane nella capitale. Hanno promesso un pacchetto di vantaggi, tra cui affitto pagato, auto e agevolazioni fiscali come l’esenzione IVA e riduzioni dell’Irpef. L’obiettivo è convincere l’Europa a scegliere Roma come sede della nuova agenzia, puntando sulla “Dolce Vita” e sui benefici concreti che la città può offrire. La decisione

AGI - Sulla carta è un’ offerta che non si può rifiutare. Affitto pagato, auto, esenzione iva, riduzioni dell’Irpef sono questi i benefit che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il sottosegretario dell’Economia Federico Freni hanno offerto per “ospitare” la nuova sede dell’ agenzia europea delle dogane (Euca). Roma se la gioca con Liegi, Malaga, Lille, Zagabria, Roma, L'Aia, Varsavia, Porto e Bucarest l'unica città dell'est Europa in competizione. La "Dolce vita" la paga Roma. Nella presentazione della candidatura italiana, Gualtieri ha richiamato persino il mito della “Dolce vita” per convincere gli europarlamentari che Roma sia la scelta giusta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma vuole l'agenzia doganale europea e offre la "Dolce vita" all'Europa

Approfondimenti su Roma Agenzia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Agenzia

Argomenti discussi: TCA 2025 Seminario di valutazione e monitoraggio nazionale | Roma, 22 e 23 gennaio 2026; Roma si è candidata per l'Agenzia Ue delle dogane. All'Eur è già pronta la sede; Agenzia delle entrate, come presentare la domanda per la Definizione agevolata delle cartelle; IL PRIMO SGUARDO SULLA TERRA PER IL SATELLITE COSMO-SKYMED FM3.

Dolce vita, all inclusive. Tutto a carico dell'Italia per avere a Roma l'Agenzia doganale europeaIl sindaco Gualtieri e il sottosegretario Freni a Bruxelles per candidare la capitale a ospitare l’Euca, in un contesto che vede l'Italia sottorappresentata ... huffingtonpost.it

L’Ue fa muro sul Board di Gaza, ma Trump: ‘Roma vuole entrarci’.È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: Agenzia giornalistica Opinione. agenziagiornalisticaopinione.it

Carrasco vuole la #Roma, Massara accelera. Sauer è l'alternativa x.com

Carrasco vuole la Roma, Massara accelera. Sauer è l'alternativa - facebook.com facebook