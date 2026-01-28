Roma verso Udine | Zaniolo riparte obiettivo Lecce

Dopo aver concluso la trasferta europea di Atene, la Roma si prepara a tornare in campo in campionato. Lunedì 2 febbraio alle 20:45, i giallorossi andranno all’Udinese al Bluenergy Stadium, nel primo impegno di febbraio. Zaniolo riparte, l’obiettivo è il Lecce.

Archiviata la trasferta europea di Atene, la Roma guarda subito al campionato. Il prossimo impegno è fissato per lunedì 2 febbraio alle 20:45, quando i giallorossi faranno visita all’ Udinese al Bluenergy Stadium per il primo appuntamento di febbraio. Intanto arrivano aggiornamenti dall’infermeria. Al centro sportivo Dino Bruseschi ha ripreso a lavorare Nicolò Zaniolo, a due settimane dall’intervento di pulizia meniscale del 12 gennaio. Per lui programma graduale: prima corsa, poi esercizi con il pallone. L’obiettivo è rientrare a disposizione per la gara contro il Lecce dell’8 febbraio. Resta invece ancora ai box Buksa, che non sarà disponibile per le prossime uscite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Nella serata in cui l'Udinese ha superato il Napoli, Nicolò Zaniolo ha dimostrato un rendimento in crescita, suscitando nuove speranze per il suo futuro e il sogno di indossare la maglia azzurra.

