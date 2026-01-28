Roma verso Udine | Zaniolo riparte obiettivo Lecce
Dopo aver concluso la trasferta europea di Atene, la Roma si prepara a tornare in campo in campionato. Lunedì 2 febbraio alle 20:45, i giallorossi andranno all’Udinese al Bluenergy Stadium, nel primo impegno di febbraio. Zaniolo riparte, l’obiettivo è il Lecce.
Archiviata la trasferta europea di Atene, la Roma guarda subito al campionato. Il prossimo impegno è fissato per lunedì 2 febbraio alle 20:45, quando i giallorossi faranno visita all’ Udinese al Bluenergy Stadium per il primo appuntamento di febbraio. Intanto arrivano aggiornamenti dall’infermeria. Al centro sportivo Dino Bruseschi ha ripreso a lavorare Nicolò Zaniolo, a due settimane dall’intervento di pulizia meniscale del 12 gennaio. Per lui programma graduale: prima corsa, poi esercizi con il pallone. L’obiettivo è rientrare a disposizione per la gara contro il Lecce dell’8 febbraio. Resta invece ancora ai box Buksa, che non sarà disponibile per le prossime uscite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondimenti su Roma Udine
Zaniolo pentito: «Contro la Roma sbagliai ad esultare. Mi sento rinato! Ora a Udine voglio raggiungere quel grande obiettivo»
Zaniolo convince a Udine: rendimento in crescita e sogno azzurro
Nella serata in cui l'Udinese ha superato il Napoli, Nicolò Zaniolo ha dimostrato un rendimento in crescita, suscitando nuove speranze per il suo futuro e il sogno di indossare la maglia azzurra.
Ultime notizie su Roma Udine
Argomenti discussi: Incontra Nicolò Zaniolo: videochiamata esclusiva per i 1896 Member; Zaniolo torna in campo: recupero senza intoppi dopo l’intervento al menisco; Udinese, da oggi Zaniolo sul campo; NEWS – Kone, Neres, Dybala, Kean, Zaniolo, Hermoso, Ismajli, Romagnoli: le novità.
Udinese, quando torna Zaniolo dall’infortunio: le novitàArrivano nuovi aggiornamenti in merito all'infortunio di Zaniolo. Il fantasista dell'Udinese, fermo ai box dopo un intervento al ... fantamaster.it
Niente Zaniolo per la Lazio: l’Udinese lo blinda!Nicolò Zaniolo non è entrato nei radar della Lazio. E’ arrivata una smentita circa ... msn.com
VIDEO - #Roma al lavoro verso il #Panathinaikos: a Trigoria c'è anche #Montella #ASRoma x.com
Buona serata io in treno verso Roma e in call con giovani Ecodigital Verso il 2050 per organizzare prossimo workshop a Febbraio a Napoli! La sfida per comuni e regioni Ecodigital continua. Chi ci vuole aiutare ci scriva!!! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.