Roma ultimi incastri sugli esterni | Tsimikas resta Carrasco difficile

La Roma sta definendo gli ultimi dettagli sulla lista degli esterni prima della chiusura del mercato invernale. Dopo aver valutato le opzioni, la società ha deciso di confermare Kostas Tsimikas, che resterà in squadra. Angelino sta recuperando e potrebbe essere disponibile presto, mentre per Yannick Carrasco le possibilità di arrivare si fanno sempre più poche. La sessione di gennaio si avvicina alla fine e i tifosi aspettano ancora novità.

La Roma chiude le valutazioni sugli esterni a poche ore dal gong della sessione invernale. Dalle verifiche emerge una linea chiara: Kostas Tsimikas resta, Angelino è in recupero e Yannick Carrasco resta un'idea complicata. Sullo sfondo, niente rinnovo per Zeki Celik. Sul fronte sinistro, Kostas Tsimikas non si muove: il club ha deciso di tenerlo agli ordini di Gian Piero Gasperini. Segnale di continuità tecnica in una zona considerata coperta. Buone indicazioni anche su Angelino: lo staff è soddisfatto dei progressi e del percorso di recupero, con rientro gestito e senza forzature. Diverso il capitolo offensivo.

