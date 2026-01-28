Roma stop alla metro B e B1 | attivo servizio sostitutivo bus dal 30 gennaio al 2 febbraio

Da lunedì 30 gennaio a giovedì 2 febbraio, la metro B e B1 a Roma resteranno chiuse per lavori di rinnovo. Atac ha annunciato che durante questa fase i pendolari dovranno usare i bus sostitutivi, già attivi da domani. La decisione arriva in un momento di lavori programmati che coinvolgono le linee più trafficate della città.

Atac comunica importanti modifiche al servizio della metro B e B1 per consentire lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Quando e dove. La circolazione dei treni sarà parzialmente interrotta a partire dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino all'inizio del servizio di lunedì 2 febbraio. Nello specifico: 30 gennaio: interruzione dalle 21 a fine servizio. 31 gennaio e 1 febbraio: interruzione per l'intera giornata. La sospensione riguarda la tratta San Paolo – RebibbiaIonio e viceversa. La tratta San Paolo – Laurentina rimarrà invece attiva. Servizio sostitutivo bus. Per garantire la mobilità dei passeggeri, Atac attiverà due linee di bus navetta: MB7: San Paolo – Rebibbia.

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, la metro B e B1 di Roma sarà sospesa per lavori di manutenzione.

