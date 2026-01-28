Roma offerte per Ghilardi e Zio?kowski | possibile plusvalenza | CM

La Roma sta lavorando per vendere Ghilardi e Zió?kowski. In queste ore, circolano offerte che potrebbero portare a una plusvalenza importante per il club giallorosso. Le trattative sono in corso e nelle prossime settimane si attendono sviluppi concreti. I dirigenti stanno cercando di chiudere al meglio per rinforzare la squadra.

C’è un’altra super novità in casa Roma: offerta da 40 milioni di euro totali, ecco le ultimissime da Trigoria. Roma letteralmente scatenata sul mercato. La dirigenza giallorossa, dopo gli acquisti di Vaz e Malen, sembra orientata a effettuare un ultimo tentativo per un esterno e i nomi che circolano sono sempre gli stessi: da Ferreira Carrasco a Fortini, passando per Wolfe. Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita visto che c’è da registrare in queste ore un forte interessamento per due calciatori della rosa a disposizione di Gasperini, ovvero Daniele Ghilardi e Jan Zio?kowski. Ziolkowski – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, offerte per Ghilardi e Zio?kowski: possibile plusvalenza | CM Approfondimenti su Roma Offerte Roma, El Aynaoui: addio possibile, le ultime sul centrocampista | CM Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino, ha recentemente concluso una brillante partecipazione alla Coppa d’Africa con la nazionale. Angelino-Genoa, De Rossi lo vuole: addio possibile alla Roma | CM Angelino potrebbe lasciare la Roma e trasferirsi al Genoa, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Offerte Argomenti discussi: Roma, l'omaggio social di Aldair a Ghilardi: Quando giochi con questa tranquillità...; Roma, ecco lo Stoccarda: Ferguson e Ghilardi dal primo minuto, poi testa al Milan; Ghilardi muro d'Europa: numeri e personalità. Senza Hermoso può essere il titolare; Roma, Ghilardi è in crescita: dalla prestazione con lo Stoccarda ai complimenti di Aldair. Roma, offerte per Ghilardi e Zio?kowski: possibile plusvalenza | CMC’è un’altra super novità in casa Roma: offerta da 40 milioni di euro totali, ecco le ultimissime da Trigoria. Roma letteralmente scatenata sul mercato. La dirigenza giallorossa, dopo gli acquisti di ... calciomercato.it Mercato Roma: novità sul futuro di questo giallorosso! La dirigenza è soddisfatta, respinte le offerte per farlo rimanereMercato Roma: novità sul futuro di questo giallorosso! La dirigenza è soddisfatta, respinte le offerte per farlo rimanere La soluzione ai problemi difensivi la Roma ce l’aveva in casa. Niente spese fo ... calcionews24.com Offerte Lavoro Receptionist: Offerta su Roma. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. #lavoro #offertedilavoro facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.