I Carabinieri hanno effettuato un maxi blitz ieri nel Municipio Roma XIII, nelle zone di Aurelio e Boccea. L’operazione ha coinvolto le aree di Circonvallazione Cornelia e Valle Aurelia, vicino alle rispettive uscite delle metro. Giannini della Lega commenta che si tratta di un segnale importante e invita a continuare su questa strada. La presenza delle forze dell’ordine ha fatto sentire i residenti più sicuri e sperano che questa stretta prosegua.

Il blitz messo in atto ieri dai Carabinieri nel Municipio Roma XIII, in particolare nelle zone di Circonvallazione Cornelia, nei pressi dell’uscita della metro Cornelia, e a Valle Aurelia, all’uscita della metro Valle Aurelia, “rappresenta un segnale concreto atteso da tempo dai cittadini e dai residenti della zona”. Questa è la dichiarazione di Daniele Giannini, ex presidente del Municipio Roma XIII e dirigente regionale della Lega. La situazione insostenibile dei residenti. “Da mesi, i residenti vivono una condizione insostenibile, ostaggio nelle proprie case e costretti a convivere quotidianamente con baby gang, bande di nordafricani e soggetti violenti che seminano paura, criminalità e illegalità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Giannini (Lega), blitz forze ordine Aurelio-Boccea segnale importante, avanti cosi’

Approfondimenti su Roma XIII

A Roma, il presidente del Municipio VI ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine durante il terzo intervento consecutivo a Tor Bella Monaca.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma XIII

Argomenti discussi: Roma: blitz al Quarticciolo, 18 arresti e oltre 500 dosi di cocaina e crack sequestrate; TOR BELLA MONACA - OPERAZIONE STRAORDINARIA DEI CARABINIERI CON I TUSCANIA: DROGA, ARMI E 10 ARRESTI NELLE PIAZZE DI SPACCIO - BLITZ, 1 ARRESTO E SEQUESTRI DEI CARABINIERI ANCHE A CIAMPINO; Roma – Blitz al Quarticciolo: 13 arresti, 800 dosi di cocaina e crack sequestrate; Roma – Blitz dei Carabinieri a Tor Bella Monaca: tre arresti, uno dopo un pericoloso inseguimento (FOTO).

Roma, blitz antispaccio al Quarticciolo: 18 arresti e 500 dosi sequestrateLe operazioni sono state condotte con una serie di blitz, caratterizzati dalla chiusura dei principali punti di accesso alle piazze di spaccio ... rainews.it

Maxi blitz a Roma, paracadutisti in azione: arrestati i pusher, clienti in fila rimasti senza drogaMaxi blitz antidroga al Quarticciolo: 18 arresti, 500 dosi sequestrate e armi recuperate dai Carabinieri e dal Tuscania a Roma. virgilio.it

8º Giornata - Under 15 Gold 25/26 Domenica 18 Gennaio 2026 Ore 12:00 PALAURELIO, Via Boccea 360 | ROMA (RM) Aurelio SG Stella EBK #StellaEBK | #ConRomaNelCuore - facebook.com facebook