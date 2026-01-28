Roma | Giannini Lega blitz forze ordine Aurelio-Boccea segnale importante avanti cosi’

I Carabinieri hanno effettuato un maxi blitz ieri nel Municipio Roma XIII, nelle zone di Aurelio e Boccea. L’operazione ha coinvolto le aree di Circonvallazione Cornelia e Valle Aurelia, vicino alle rispettive uscite delle metro. Giannini della Lega commenta che si tratta di un segnale importante e invita a continuare su questa strada. La presenza delle forze dell’ordine ha fatto sentire i residenti più sicuri e sperano che questa stretta prosegua.

Il blitz messo in atto ieri dai Carabinieri nel Municipio Roma XIII, in particolare nelle zone di Circonvallazione Cornelia, nei pressi dell’uscita della metro Cornelia, e a Valle Aurelia, all’uscita della metro Valle Aurelia, “rappresenta un segnale concreto atteso da tempo dai cittadini e dai residenti della zona”. Questa è la dichiarazione di Daniele Giannini, ex presidente del Municipio Roma XIII e dirigente regionale della Lega. La situazione insostenibile dei residenti. “Da mesi, i residenti vivono una condizione insostenibile, ostaggio nelle proprie case e costretti a convivere quotidianamente con baby gang, bande di nordafricani e soggetti violenti che seminano paura, criminalità e illegalità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

