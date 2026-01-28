La Roma riprende i contatti con Niccolò Fortini. Dopo aver presentato un’offerta alla Fiorentina, i dirigenti giallorossi hanno fatto nuovi passi avanti, cercando di migliorare la proposta. Nei prossimi giorni si aspettano sviluppi sulla trattativa per portare il giovane attaccante in giallorosso.

La Roma torna a muoversi su Niccolò Fortini. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto in redazione, ci sono stati nuovi contatti con l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di ritoccare l’offerta già presentata alla Fiorentina. La palla passa ora al club viola, chiamato a decidere se aprire o meno alla trattativa. Il contratto del calciatore scade nel 2027 e, allo stato attuale, ogni discorso su un eventuale rinnovo è rinviato a dopo la chiusura del mercato. La Roma valuta il rilancio come mossa finale per capire i margini reali dell’operazione. La linea è chiara: ultimo tentativo ora, poi si tireranno le somme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fortini, nuovi contatti: pronto un rilancio

