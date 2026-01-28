Alla vigilia della partita di Europa League, la Roma deve fare i conti con un'assenza importante. Evan Ferguson non è stato convocato per la trasferta di domani sera ad Atene. L’emergenza in attacco si fa sentire, e i giallorossi si preparano a giocarsi tutto senza il giovane attaccante.

Emergenza totale in attacco per la Roma alla vigilia della trasferta europea. Domani sera, alle 21, i giallorossi affronteranno il Panathinaikos ad Atene nell’ultima giornata della fase campionato di Europa League, ma Evan Ferguson non partirà con la squadra. Il centravanti irlandese è stato escluso dai convocati dopo il riacutizzarsi del dolore alla caviglia sinistra, conseguenza del trauma già noto. Dopo aver svolto lavoro differenziato nella giornata di ieri, anche questa mattina non sono arrivati segnali incoraggianti: stop confermato e permanenza a Trigoria. Una tegola pesante per Gian Piero Gasperini, già alle prese con un reparto offensivo ridotto all’osso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ferguson out: non convocato per il Panathinaikos

Ferguson salta la partita contro il Panathinaikos.

