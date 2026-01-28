Roma Ferguson non si muove | respinto il primo sondaggio del Bologna

Ferguson resta al centro del progetto Roma. Il primo sondaggio del Bologna non ha convinto il giocatore, che ha deciso di non muoversi. L’attaccante irlandese continuerà a vestire la maglia giallorossa, anche se le offerte non sono mancate. La società romana conta di confermarlo in vista della prossima stagione.

Nessuna intenzione di partire. Evan Ferguson resta al centro del progetto Roma nonostante la concorrenza crescente in attacco. Nelle ultime ore il Bologna ha effettuato un primo sondaggio esplorativo per il centravanti irlandese, ma da Trigoria non filtra alcuna apertura. Il classe 2004, arrivato a inizio stagione, non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di lasciare la Roma. Anche dopo gli innesti offensivi delle ultime settimane, Ferguson ha ribadito la volontà di restare e giocarsi le sue chance, convinto di potersi ritagliare spazio. La linea è condivisa anche dallo staff tecnico: Gian Piero Gasperini valuterà il giovane attaccante nel corso della stagione, senza accelerazioni sul fronte uscite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

