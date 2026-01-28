La Roma si prepara a scendere in campo questa sera ad Atene contro il Panathinaikos. La squadra di Gasperini punta a chiudere al meglio la fase a gironi di Europa League, con alcuni giovani che cercano spazio e un possibile esordio europeo. Tra questi, Della Rocca si fa notare come uno dei nomi da tenere d’occhio.

La Roma di Gasperini si prepara a volare ad Atene per giocare l’ultima partita della League Phase di Europa League contro i padroni di casa del Panathinaikos. Leggendo la lista dei convocati, salta subito all’occhio la situazione critica di infortunati e fuori lista europea. L’attacco è il reparto più falcidiato, con appena Dybala e Soulé a disposizione, e nessuna punta. Ecco allora che Gasp si rivolge alla primavera e chiama in prima squadra Mattia Della Rocca, campioncino dei più attenzionati del settore giovanile giallorosso e tra le pedine fondamentali della squadra di Guidi. Classe 2006, dal 2017 con la Roma e tanto margine di miglioramento: ecco chi è il “ragazzino” che potrebbe esordire con i grandi nella serata di giovedì. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, chi è Della Rocca: l’identikit del campioncino che sogna l’esordio europeo

Approfondimenti su Roma Atene

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Atene

Argomenti discussi: Chi è Malen, nuovo bomber della Roma: il gol all'esordio in giallorosso, la mamma tassista, il calcio in salotto con la nonna; AS Roma, chi è Lorenzo Venturino il giovane che ha sbloccato la cessione di Baldanzi al Genoa; Chi è Malen, il nuovo colpo della Roma che ha rinforzato l'attacco; Calciomercato Roma e Napoli, chi è Tel? Come gioca e quali sono le sue caratteristiche tecniche.

Antonio Arena, chi è il giocatore classe 2009 della Roma che ha segnato in Coppa ItaliaIl primo pallone trasformato in gol. A soli 16 anni. Nonostante l'eliminazione finale, è stata una serata da ricordare per Antonio Arena, a segno sotto la Curva Sud nella sua prima volta assoluta in ... sport.sky.it

Roma vista da chi se n'è andato (e ha imparato a guardarla)Nel volume-guida Roma, Eleonora Marangoni intreccia la dimensione della classica guida con lo sguardo narrativo della scrittrice. La particolarità sta in quel raccontare la città non troppo da dent ... ilfoglio.it

"Attaccanti: Soulé, Dybala, Della Rocca". La lista dei convocati per Panathinaikos-Roma senza Ferguson che ha alzato bandiera bianca... #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook