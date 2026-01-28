Roma Carrasco disposto a dimezzarsi lo stipendio l’Al-Shabab dice no
A Trigoria si lavora a ritmo serrato per chiudere il mercato. Carrasco si è detto disposto a dimezzarsi lo stipendio per tornare in Italia, ma l’Al-Shabab ha respinto l’offerta. Nel frattempo, Gasperini prepara l’ultima partita del girone di Europa League, mentre i tifosi aspettano novità sul fronte acquisti.
Mentre Gasperini prepara l’ultima sfida del maxi girone di Europa League, a Trigoria si accelera per questi ultimissimi giorni di mercato. Risolto il problema legato alla punta grazie a un sorprendente Malen, manca ancora una pedina offensiva nella rosa giallorossa. Sono stati molti i profili sondati e la priorità rimane ancora Yannick Ferreira Carrasco. Il belga sarebbe molto entusiasta di raggiungere Roma, manca la disponibilità dell’Al-Shabab. La volontà del giocatore e lo stipendio. Il classe ’93, come molti altri giocatori approdati nel calcio dei petrodollari negli ultimi anni, vuole tornare a calcare i campi del calcio che conta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
