Roma caccia all’ala sinistra | Massara ci prova per Gboho del Tolosa
La Roma accelera sul mercato in vista della fine della sessione invernale. La società lavora per regalare a Gasperini un’ala sinistra prima della chiusura dei trasferimenti. Massara ha messo nel mirino Gboho del Tolosa e cerca di chiudere l’affare il prima possibile.
La Roma stringe i tempi sul mercato. Con la chiusura della sessione invernale alle porte, a Trigoria è partita la corsa contro il tempo per consegnare a Gian Piero Gasperini una nuova ala sinistra. Il budget è definito: la Roma è pronta a investire tra i 25 e i 30 milioni. Il problema, però, è trovare l’incastro giusto. Nelle ultime settimane sono state esplorate diverse piste, senza arrivare alla fumata bianca. I contatti per profili giovani e di prospettiva non hanno prodotto aperture concrete e il direttore sportivo Frederic Massara è costretto a valutare alternative. Nelle ultime ore è stato proposto anche il nome di Yann Gboho del Tolosa, esterno classe 2001 sotto contratto fino al 2027, ma da ambienti vicini alla trattativa arrivano smentite secche: il profilo non risulta caldo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondimenti su Roma Caccia
Roma, emergenza a sinistra: Methalie del Tolosa nel mirino
Roma, manca un’ala sinistra. A gennaio la soluzione dall’Ucraina?
Ultime notizie su Roma Caccia
Argomenti discussi: Roma, Massara insiste per Sauer o Godts. Continua il tira e molla per Fortini; Venturino chiude il mercato della Roma? Le strategie di Massara; Voeller: ''Malen forse è più ala che centravanti. La Roma ha avuto una buona idea nell'acquistarlo''; Roma, dall'ala al vice Wesley: tutte le richieste di Gasperini sul mercato.
La Roma punta Carrasco. Ma non è il solo: il sogno Zirkzee è ancora vivoLa Roma adesso vuole accelerare: caccia al trequartista, caccia a un rinforzo offensivo che sappia dare nuove traiettorie, fantasia e peso specifico all’attacco di Gasperini. Dopo i saluti a Bailey e ... msn.com
Roma, Massara a caccia dell'ala per Gasp: nel mirino Julio Enciso del BrightonGhilardi è in arrivo, mentre uno fra Echeverri e Fabio Silva si contenderanno una maglia in giallorosso. In casa Roma per accontentare Gian Piero Gasperini serve anche un'esterno offensivo. Un ruolo ... tuttomercatoweb.com
Arrestato in Finlandia Marian Florin Batu, uno degli aggressori dello youtuber Cicalone pestato a novembre nella metro A di Roma. È caccia ad altri tre complici - facebook.com facebook
Abraham finanzia il nuovo colpo della Roma: Massara a caccia di un esterno ift.tt/wxfhCXm x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.