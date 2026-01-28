La Roma accelera sul mercato in vista della fine della sessione invernale. La società lavora per regalare a Gasperini un’ala sinistra prima della chiusura dei trasferimenti. Massara ha messo nel mirino Gboho del Tolosa e cerca di chiudere l’affare il prima possibile.

La Roma stringe i tempi sul mercato. Con la chiusura della sessione invernale alle porte, a Trigoria è partita la corsa contro il tempo per consegnare a Gian Piero Gasperini una nuova ala sinistra. Il budget è definito: la Roma è pronta a investire tra i 25 e i 30 milioni. Il problema, però, è trovare l’incastro giusto. Nelle ultime settimane sono state esplorate diverse piste, senza arrivare alla fumata bianca. I contatti per profili giovani e di prospettiva non hanno prodotto aperture concrete e il direttore sportivo Frederic Massara è costretto a valutare alternative. Nelle ultime ore è stato proposto anche il nome di Yann Gboho del Tolosa, esterno classe 2001 sotto contratto fino al 2027, ma da ambienti vicini alla trattativa arrivano smentite secche: il profilo non risulta caldo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caccia all’ala sinistra: Massara ci prova per Gboho del Tolosa

Approfondimenti su Roma Caccia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Caccia

Argomenti discussi: Roma, Massara insiste per Sauer o Godts. Continua il tira e molla per Fortini; Venturino chiude il mercato della Roma? Le strategie di Massara; Voeller: ''Malen forse è più ala che centravanti. La Roma ha avuto una buona idea nell'acquistarlo''; Roma, dall'ala al vice Wesley: tutte le richieste di Gasperini sul mercato.

La Roma punta Carrasco. Ma non è il solo: il sogno Zirkzee è ancora vivoLa Roma adesso vuole accelerare: caccia al trequartista, caccia a un rinforzo offensivo che sappia dare nuove traiettorie, fantasia e peso specifico all’attacco di Gasperini. Dopo i saluti a Bailey e ... msn.com

Roma, Massara a caccia dell'ala per Gasp: nel mirino Julio Enciso del BrightonGhilardi è in arrivo, mentre uno fra Echeverri e Fabio Silva si contenderanno una maglia in giallorosso. In casa Roma per accontentare Gian Piero Gasperini serve anche un'esterno offensivo. Un ruolo ... tuttomercatoweb.com

Arrestato in Finlandia Marian Florin Batu, uno degli aggressori dello youtuber Cicalone pestato a novembre nella metro A di Roma. È caccia ad altri tre complici - facebook.com facebook

Abraham finanzia il nuovo colpo della Roma: Massara a caccia di un esterno ift.tt/wxfhCXm x.com