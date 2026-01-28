Roma caccia all’ala sinistra | Massara ci prova per Gboho del Tolosa

La Roma accelera sul mercato in vista della fine della sessione invernale. La società lavora per regalare a Gasperini un’ala sinistra prima della chiusura dei trasferimenti. Massara ha messo nel mirino Gboho del Tolosa e cerca di chiudere l’affare il prima possibile.

La Roma stringe i tempi sul mercato. Con la chiusura della sessione invernale alle porte, a Trigoria è partita la corsa contro il tempo per consegnare a Gian Piero Gasperini una nuova ala sinistra. Il budget è definito: la Roma è pronta a investire tra i 25 e i 30 milioni. Il problema, però, è trovare l’incastro giusto. Nelle ultime settimane sono state esplorate diverse piste, senza arrivare alla fumata bianca. I contatti per profili giovani e di prospettiva non hanno prodotto aperture concrete e il direttore sportivo Frederic Massara è costretto a valutare alternative. Nelle ultime ore è stato proposto anche il nome di Yann Gboho del Tolosa, esterno classe 2001 sotto contratto fino al 2027, ma da ambienti vicini alla trattativa arrivano smentite secche: il profilo non risulta caldo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

