Robotica e umanizzazione nella lotta contro i tumori al Cancer Center di Negrar

Il Cancer Center di Negrar ha aperto le sue porte per fare il punto sui risultati raggiunti nel 2025. Durante la Giornata mondiale contro il cancro, il centro ha mostrato come tecnologia e umanizzazione si combinano nella lotta contro i tumori. Sono stati presentati nuovi approcci, tra robotica e assistenza personalizzata, che stanno migliorando le cure e il rapporto con i pazienti.

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebrerà il prossimo 4 febbraio, il Cancer Center del Sacro Cuore Don Calabria ha tracciato un bilancio dettagliato delle attività svolte nel 2025. L'anno appena concluso ha confermato una crescita costante della struttura di Negrar.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Cancer Center Negrar L'Università Politecnica all'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni della testa e del collo: pubblicato nuovo studio su "Cancers" Tumori, Re-start Cancer Care: “-18% di stress negativo con sport, arte e cultura” Studi recenti evidenziano come attività sportive, artistiche e culturali possano ridurre del 18% lo stress negativo nei pazienti oncologici. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cancer Center Negrar Argomenti discussi: Robotica e umanizzazione nella lotta contro i tumori al Cancer Center di Negrar; La sfida della Carta di Udine; Negrar, la lotta al cancro è hi-tech: arrivano i robot gentili. Robotica ambientale e AI: le soluzioni RAISE che trasformano il presenteL’ecosistema dell'innovazione RAISE (Spoke 3) trasforma la ricerca astratta in soluzioni tangibili per la tutela del territorio La tecnologia dimostra il proprio valore quando entra nello spazio reale ... rinnovabili.it La mano robotica che si stacca e cammina in stile «famiglia Addams»: l’invenzione del Politecnico di LosannaLa mano robotica è in grado di staccarsi dal braccio d’origine e muoversi usando le dita come «gambe» per afferrare oggetti. La applicazioni in caso di catastrofi e nel settore industriale ... corriere.it In vista della Giornata Mondiale contro il Cancro, che ricorre il 4 febbraio, il Cancer Center dell'Ospedale di Negrar ha presentato l'attività del 2025. Tra le novità più importanti dello scorso anno, l’introduzione di due nuovi robot per la chirurgia oncologica e un - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.