robert antelme e la lotta contro la privazione per salvare la specie umana

Robert Antelme, giovane resistente corso, viene catturato dalla Gestapo il 1° giugno 1944 in Francia occupata. La sua lotta contro la privazione e la deportazione diventa un simbolo della resistenza umana e della lotta per salvare la specie da un destino di oppressione.

Ambiguità vuol dire complicità. La buona Memoria di Meloni e Mattarella Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo) Robert Antelme era un giovane resistente anticomunista corso quando, il 1° giugno 1944, fu catturato dalla Gestapo che presidiava l’allora Francia occupata dalle truppe filonaziste. Deportato nel campo di concentramento di Fresnes, vicino Parigi, poi trasferito a Buchenwald, a Gandersheim e approdato infine a Dachau, lascerà ne La specie umana, opera tra le più testamentarie della letteratura concentrazionaria del Novecento, una delle impronte più veritiere della condizione a cui fu sottoposto l’uomo durante gli anni di barbarie nazista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La lotta è un elemento fondamentale della natura umana, spesso dimenticato nella società europea contemporanea.

Antelme e la distruzione della specie umanaMai come quest’anno è necessario celebrare il Giorno della Memoria. Mai come quest’anno la ricorrenza è stata così attuale, così significativa, così pregnante. Per molto tempo è stato lecito ritenere ... doppiozero.com

Così cade e si rialza la specie umanaRobert Antelme (1917-1990) nasce a Sartène, in quella costa occidentale della Corsica che scende verso Bonifacio, una specie di pampa circondata dal verde del Mediterraneo. Va a studiare Legge a ... ilgiornale.it

