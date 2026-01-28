Rivoluzione nel calendario Inps | l’assegno di inclusione cambia data ecco chi riceverà i soldi prima

L’Inps ha annunciato un cambio nelle date di pagamento dell’assegno di inclusione. Da ora in poi, i beneficiari riceveranno i soldi in date diverse rispetto al passato, con alcune categorie che vedranno i pagamenti anticipati. La novità riguarda soprattutto chi aspetta il sostegno e potrebbe modificare le loro scadenze mensili. L’ente ha già comunicato le nuove date, che entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Grandi novità in arrivo per i contribuenti che ricevono l'assegno di inclusione, cambieranno le date nei prossimi mesi. Il 2026 porta una novità importante per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, perché l'INPS ha ufficializzato il calendario dei pagamenti per l'intero anno. La struttura generale non cambia, ma la pubblicazione delle date consente finalmente di conoscere con precisione quando avverranno gli accrediti mensili. La legge di Bilancio introduce inoltre una modifica rilevante, il rinnovo della misura può essere richiesto senza limiti, superando la precedente restrizione annuale.

