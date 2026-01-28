Ritardi senza fine sulla linea del Brennero | la Provincia scrive alle ferrovie

La linea del Brennero continua a creare problemi. La Provincia di Trento ha scritto di nuovo a Rete Ferroviaria Italiana per denunciare i continui ritardi che stanno peggiorando il servizio. I pendolari sono sempre più frustrati, e le cancellazioni si moltiplicano. La situazione resta critica e nessuna soluzione sembra all’orizzonte.

I ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero tornano al centro dell’attenzione istituzionale. Questo pomeriggio il presidente della Provincia autonoma di Trento ha inviato una nota formale a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per segnalare i disagi sempre più frequenti che interessano il trasporto ferroviario in Trentino, chiedendo un intervento tempestivo per migliorare puntualità e affidabilità del servizio. Nel messaggio, il presidente parla senza mezzi termini di “pesanti ed insostenibili criticità” per l’utenza, sottolineando come, nonostante alcune modifiche agli orari introdotte da Trenitalia, la situazione sia progressivamente peggiorata.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il 22 gennaio, i pendolari e i viaggiatori sulla linea del Brennero hanno affrontato ritardi significativi, causando disagi e disservizi.

