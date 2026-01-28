Risultati Champions League | si è conclusa l’ultima giornata della League Phase

Questa sera si è chiusa l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Le squadre hanno dato il massimo, e ora si aspettano i sorteggi per gli ottavi di finale. La Juventus segue con attenzione i risultati, mentre le altre squadre si preparano a passare alla fase a eliminazione diretta.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal 0-2 (72? Martinelli, 87? Trossard). PSV – Union Saint-Gilloise 1-3 (9? Akinpelu, 39? El Hadj, 81? Mac Allister, 90? Van Bommel). Juventus – Borussia Dortmund 4-4 (52? Adeyemi, 63? Yildiz, 65? Nmecha, 67? Vlahovic, 74? Couto, 85? Bensebaini, 93? Vlahovic, 96? Kelly). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League: si è conclusa l’ultima giornata della League Phase Approfondimenti su Champions League Risultati Champions League LIVE: via all’ultima giornata della League Phase. Gli aggiornamenti in diretta Questa sera si chiude la fase a gironi della Champions League. Formazioni ufficiali Monaco Juve: le scelte di Spalletti per l’ultima partita della League Phase di Champions League La Juventus affronta l’ultima partita della fase a gironi di Champions League con una formazione diversa dal solito. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Risultati 2°giornata Champions League 2025/26 #shorts #ucl #risultati #classificaISCRIVETEVI Ultime notizie su Champions League Argomenti discussi: Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Riepilogo Champions League: un punto per il Napoli, l'Inter si arrende all'Arsenal; Champions League – Risultati 7° giornata e classifica aggiornata; Champions League, Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1. Champions League, i risultati in diretta e la classifica aggiornata: Inter, Juve e Atalanta ai playoff. Napoli eliminatoChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilmessaggero.it Champions League, i risultati: Atalanta 0-1, Inter 0-0, Juventus 0-0, Napoli 2-2. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, i risultati: Atalanta 0-1, Inter 0-0, Juventus 0-0, Napoli 2-2. DIRETTA ... tg24.sky.it Basketball Champions League: i risultati di ieri x.com Serie A, Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.raine - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.