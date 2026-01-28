Rischio Barcellona pericolo City e Real | le possibili rivali delle italiane in Champions

Questa sera, 30 squadre si sfideranno per passare il turno. Tra queste ci sono anche Inter, Atalanta, Juventus e Napoli, pronte a giocarsi il tutto per tutto. La sfida è aperta e il rischio di eliminazione è concreto per molte di loro. La tensione sale, le partite promettono emozioni intense fino all’ultimo minuto.

È il momento dei verdetti in Champions League. Stasera (ore 21) tutti in campo per l'ultimo turno del super girone. Arsenal e Bayern Monaco sono già agli ottavi, il resto della classifica è da definire: le prime 8 conquistano la qualificazione diretta, i club dalla 9ª alla 24ª posizione accedono ai playoff. Se Atalanta, Inter e Juventus sono certe di giocare almeno gli spareggi, il Napoli rischia ancora l'eliminazione. Chi affronteranno le nostre squadre al prossimo turno? Un derby tutto italiano ai playoff è possibile, lo prevede il regolamento. Dal rischio Barcellona al pericolo Manchester City fino all'occasione Qarabag: ecco come stanno andando le formazioni che sperano di proseguire il loro percorso in Europa.

