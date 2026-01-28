Riqualificare conviene Dalla sostenibilità al benessere abitativo

Il governo ha appena avviato una campagna per incentivare la riqualificazione degli edifici. Si punta a migliorare l’efficienza energetica e a rendere le case più sostenibili, anche per risparmiare sulle bollette. Numerosi professionisti del settore si sono incontrati oggi per discutere di come rendere più facile e conveniente questa trasformazione. L’obiettivo è coinvolgere cittadini e imprese, mostrando che riqualificare conviene davvero, anche dal punto di vista del benessere abitativo.

Ripensare il modo di abitare per rispondere alle sfide energetiche e ambientali attuali e future: questo sarà il tema centrale del meeting "Riqualificare conviene. Dalla sostenibilità al benessere abitativo" organizzato da Confabitare Padova, Associazione Proprietari Immobiliari, che si terrà mercoledì 28 gennaio alle ore 17 all'Hotel Biri, in via A. Grassi, 2 a Padova. L'incontro gratuito, rivolto a tutta la cittadinanza, coinvolgerà esperti e professionisti per approfondire scenari e prospettive legate a un modello abitativo più efficiente e sostenibile. Confabitare Padova presenterà e distribuirà gratuitamente ai presenti il Vademecum sulla transizione energetica e la sicurezza dell'abitare.

