riprende la scuola per genitori insieme al dottor sergio teglia

Venerdì 23 gennaio, alle 21, prende il via la terza edizione della Scuola per Genitori, organizzata dal Comune con i due istituti comprensivi pesciatini, ‘Libero Andreotti’ e ‘Rita Levi Montalcini’. L’Auditorium del plesso di Valchiusa ospiterà le tre serate del nuovo ciclo di incontri, nel corso dei quali il dottor Sergio Teglia, psicologo e psicoterapeuta, incontrerà genitori ed educatori. Nella prima serata si parlerà de "L’infanzia di nostro figlio, le sue necessità, il nostro impegno". Il tema della seconda, in calendario venerdì 6 febbraio, sarà "Gli anni della scuola l’autonomia, il pensiero critico, la resilienza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questo percorso educativo mira a rafforzare il rapporto tra genitori e figli attraverso attività che promuovono la crescita emotiva e caratteriale.

