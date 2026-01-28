Ripped Body | la palestra di Bussolengo cresce del 200% in tre anni e annuncia un ampliamento nel 2026

Bussolengo sta investendo molto sulla palestra Ripped Body. In tre anni, l’attività è cresciuta del 200%, portando all’annuncio di un ampliamento previsto per il 2026. Marco Bonaveri, il fondatore, ha 56 anni ed è nel settore da oltre trent’anni. La sua storia personale, fatta di sfide e rinascite, si riflette nel successo del suo centro fitness.

A tre anni dalla sua apertura, Ripped Body si conferma una delle realtà più vivaci del territorio, registrando un aumento degli iscritti del 200% e confermando un ampliamento del parco macchine previsto per gennaio 2026. Un sogno che è diventato realtà e che ha trasformato un incidente in una professione e cambio di vita. Un risultato che premia la visione del suo fondatore, Marco Bonaveri, 56 anni, con oltre trent’anni di esperienza nel bodybuilding e una storia personale che ha trasformato una difficoltà in un percorso di rinascita. “Avevo 16 anni quando un incidente mi ha costretto a ripartire da zero.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Ripped Body Cresce la moda del Full Body Scan tra i Vip, medici Usa frenano su abuso Negli Stati Uniti, l’uso del Full Body Scan sta diventando sempre più diffuso tra alcuni vip, sollevando discussioni sulla sua efficacia e sui rischi di abuso. Piazza Italia del napoletano Luigi Bernardo annuncia 200 nuove aperture e 1000 assunzioni in 5 anni Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ripped Body La palestra perfetta esiste? Ecco come trovarlaCome trovare la palestra giusta? Non si tratta di una scelta da fare a caso: iscriversi in palestra vuol dire passarci almeno due o tre mattinate, pomeriggi o sere della settimana. Trovare un luogo ... donnamoderna.com Venezia, una palestra per sole donne con l'obiettivo di combattere il body shamingUna palestra per sole donne con l’obiettivo di combattere il body shaming. E’ l’idea di Matteo Zorzato, ex atleta professionista di cultura fisica e imprenditore, che a Mirano, nel Veneziano, gestisce ... tgcom24.mediaset.it Prova la formula FatBurn definitiva e rimettiti in forma con Ripped Burn ---------------------- Aumenta la termogenesi del tuo corpo. Migliora il tuo metabolismo. Senza glutine e lattosio https://www.nutribay.it/vendita-intagratori-brucia-grassi-termogenici/796 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.