Rintracciate a Bergamo le tre ragazzine scomparse nel Cremonese | Stanno bene

Le tre ragazzine scomparse lunedì da una comunità di Crema sono state trovate. I carabinieri le hanno rintracciate e si trovano ora in provincia di Bergamo. Tutto fa pensare che stiano bene, ma ancora non si conoscono i dettagli su come siano state ritrovate o cosa abbiano fatto nel frattempo. La vicenda aveva suscitato molta preoccupazione tra i familiari e la comunità.

Sono state rintracciate dai carabinieri e si troverebbero in provincia di Bergamo le tre minorenni che si erano allontanate lunedì mattina da una comunità di Crema. Le due 12enni e la 14enne sono in buone condizioni, riporta l’ Ansa. Vengono ora ascoltate dagli inquirenti: le prime testimonianze raccolte conferebbero l’ipotesi iniziale, quella dell’allontanamento volontario. Decisive le ricerche organizzate dalle forze dell’ordine cremonesi in collaborazione con i Comandi delle province limitrofe e coordinate dalla Prefettura che aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse dopo la denuncia.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

