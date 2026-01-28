Rimpasto di Giunta Martinelli | La destra pensa al dopo Conti restano i problemi della città

Dopo l’annuncio del nuovo rimpasto di Giunta, il centrodestra si divide ancora. Il sindaco Conti ha sostituito gli assessori Porcaro e Gambini con Sikera e Del Rosso, ma le reazioni non si fanno attendere. Martinelli critica: “La destra pensa al dopo Conti, ma i problemi della città restano lì”. Intanto, il centrosinistra continua a chiedere chiarimenti e a sottolineare che i problemi di Napoli non si risolvono con i cambi di poltrona.

Il consigliere comunale di La città delle persone analizza, secondo il suo punto di vista, le dinamiche interne alla maggioranza che hanno portato alla sostituzione di due assessori Dopo le prime reazioni, continuano gli interventi da parte del centrosinistra sul rimpasto di Giunta annunciato dal sindaco Conti che ha sostituito gli assessori Porcaro e Gambini con Sikera e Del Rosso. Il capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli, ex candidato sindaco sconfitto proprio da Conti nel 2023, parla di un "rimpasto per sopravvivere, per provare a tener buona la coalizione litigiosa fino a fine mandato.

