Rimpasto di Giunta Aretini e Sofia Avs | La maggioranza perde pezzi e certifica il suo fallimento

Il rimpasto di giunta deciso dal sindaco Michele Conti ha scatenato nuove tensioni nella maggioranza. Aretini e Sofia (Avs) criticano apertamente, parlando di perdita di pezzi e di un fallimento che si conferma. La mossa del primo cittadino non viene vista solo come un cambio di staff, ma come il segnale che la coalizione di destra sta vivendo una crisi profonda e difficile da risolvere. La città aspetta di capire come si svilupperanno le prossime mosse politiche.

L'intervento del capogruppo di Sinistra Unita per Pisa - Avs in Consiglio e del segretario cittadino di Sinistra Italiana Pisa "Il rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Michele Conti non è un semplice aggiustamento amministrativo di metà mandato, ma l'atto che svela definitivamente la crisi politica e gli equilibri precari della destra che governa la città. Le sostituzioni delle assessore Giulia Gambini (FdI) e Gabriella Porcaro (Pisa al Centro) con Elena del Rosso e Amanuel Sikera non rilanciano l'azione amministrativa, ma aprono ufficialmente la corsa al 'dopo-Conti' in un clima di tensione interna".🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Conti Michele Mazzeo (Pd): “Con il rimpasto Conti certifica il fallimento della sua giunta” In seguito al recente rimpasto della giunta comunale di Pisa, il sindaco Michele Conti ha annunciato l’uscita di due assessori. Licheri (Si-Avs) sulla sanità in Abruzzo: "La Corte dei Conti certifica il fallimento di Marsilio, unica regione d'Italia a peggiorare" La Corte dei Conti evidenzia come la gestione della sanità in Abruzzo, sotto la guida di Marsilio, abbia registrato un peggioramento rispetto al passato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Pisa, rimpasto in giunta e terremoto in FdI. E le tensioni al teatro Verdi finiscono in Parlamento x.com Rimpasto azzurro nella giunta di Gallarate: Longobardi fuori. Belinda in pole position, Sparacia in consiglio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.