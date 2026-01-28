Lorenzo Musetti ha iniziato il suo match con un sorriso, ma già nel secondo set si è fermato a causa di un dolore all’adduttore. Il problema non è nuovo: l’anno scorso, lo stesso fastidio gli aveva causato problemi a Montecarlo e al Roland Garros. Dopo aver tentato di resistere, Musetti ha dovuto lasciare il campo tra le lacrime, lasciando il pubblico in silenzio.

Non è destino. Nemmeno quando è avanti 2 set a zero nei quarti di uno Slam. Lorenzo Musetti si infortuna di nuovo, probabilmente all’adduttore, che già l’aveva tradito nella finale di Montecarlo e in semifinale a Parigi (entrambi i match contro Carlos Alcaraz), e lascia strada a Novak Djokovic che aspetta ora il vincente del match tra Sinner e Shelton. Musetti aveva iniziato a lamentarsi già all’inizio del secondo set, ma coach Perlas e il box lo avevano rassicurato: “Stai vincendo, rilassati”. Così Musetti, approfittando anche di una prestazione molto sottotono del serbo, autore di 32 gratuiti, è riuscito a chiudere i primi due parziali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Rilassati, stai vincendo", poi il dolore e le lacrime: cos'è successo a Musetti

Approfondimenti su Lorenzo Musetti

Durante una diretta televisiva, Brindisi si commuove profondamente, esprimendo dolore e stupore per gli eventi recenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lorenzo Musetti

Argomenti discussi: Rilassati, stai vincendo, poi il dolore e le lacrime: cos'è successo a Musetti.

Rilassati, stai vincendo, poi il dolore e le lacrime: cos'è successo a MusettiLorenzo ha iniziato ad accusare fastidio già nel secondo set, probabilmente allo stesso adduttore che lo aveva tradito l'anno scorso a Montecarlo e al Roland Garros ... gazzetta.it

Stai per cominciare a leggere... Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. Italo Calvino - facebook.com facebook