Rilancio del centro storico di Sarno Agovino FI denuncia | Consulenze inutili al posto delle decisioni
Il centro storico di Sarno torna sotto i riflettori. Il consigliere di Forza Italia, Agovino, critica duramente la scelta del Comune di affidare all’Università Federico II una consulenza da 85mila euro, invece di prendere decisioni concrete per rilanciare l’area. Secondo Agovino, si sprecano soldi in consulenze inutili, mentre i problemi del centro rimangono irrisolti. La polemica si accende mentre la città aspetta interventi mirati e risposte chiare.
Tempo di lettura: 3 minuti La decisione del Comune di Sarno di affidare all’Università Federico II una consulenza da 85.400 euro per il Piano di recupero del centro storico riporta l’attenzione su una vicenda che, secondo Forza Italia, va ben oltre il singolo incarico e racconta il modo in cui l’attuale amministrazione comunale governa la città. A intervenire è Giuseppe Agovino, dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale, che spiega le ragioni per cui il tema viene nuovamente sollevato nel dibattito pubblico. « Torniamo su questa questione – dichiara Agovino – non solo per l’importo della consulenza o per il rischio, tutto politico, di affidamenti che sanno di presunta clientela. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Sarno Centro
Mensa scolastica nel caos a Sarno, la denuncia di Agovino (FI): “Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app”
La mensa scolastica a Sarno attraversa una fase di criticità, con segnalazioni di famiglie in difficoltà e disservizi legati all’app.
La denuncia di Agovino (FI): “A Sarno il Pd non costruisce più, la politica è sopravvivenza”
Recentemente, Agovino di Forza Italia ha denunciato come il Pd a Sarno abbia smesso di investire nella costruzione di progetti concreti, evidenziando un clima di sopravvivenza politica più che di sviluppo.
Ultime notizie su Sarno Centro
Argomenti discussi: Balestrate, approvato lo Studio del Centro Storico. Il sindaco Rizzo: Strumento strategico per tutela e rilancio del cuore del paese; Sicurezza, parcheggi e riqualificazione urbana: summit Cna-Comune sul futuro del centro storico; Chiusure delle attività in centro. L’assessore Raffini rilancia: Cambio d’epoca, scelte nuove; Rigenerazione urbana nel mirino: Soldi pubblici buttati e disagi. Protesta contro la pedonalizzazione.
Udine, rinviata al 28 febbraio la scadenza del bando per il rilancio economicoContributi a fondo perduto per 1,4 milioni. Un milione per i quartieri periferici per i negozi di vicinato, 400mila euro per il centro storico ... rainews.it
Biblioteca Stigliani, accordo storico tra istituzioni: 550mila euro l’anno e nuove funzioni per il rilancio del presidio culturaleMATERA - Matera volta pagina sul fronte della cultura. La Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani, ospitata nello storico Palazzo dell’Annunziata, torn ... ivl24.it
Comune di Reggio Emilia. . Il rilancio del centro storico ha bisogno di attività economiche stabili e presenti in maniera continuativa sul territorio. Durante la Prima Assemblea dell’Hub urbano dell’11 dicembre 2025, Stefano Micelli, docente dell’Università Ca’ F - facebook.com facebook
Manfredonia, il rilancio della zona industriale al centro di un tavolo tecnico: "Sbloccare somme residue del Contratto d'Area" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.