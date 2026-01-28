Rifiuti al via la rivoluzione Differenziata | cosa cambia

La città di Fossombrone si prepara a cambiare radicalmente il modo di gestire i rifiuti. Il vicesindaco Michele Chiarabilli annuncia che i progetti della giunta Berloni stanno prendendo forma e porteranno a una vera rivoluzione nella raccolta differenziata. La città sta insomma entrando in una fase di trasformazione, con nuove regole e servizi che cambieranno il modo in cui i cittadini gestiscono i rifiuti quotidiani.

Una rivoluzione. È quella che promette il vicesindaco di Fossombrone sul fronte della raccolta differenziata e non solo: "I numerosi progetti della giunta Berloni stanno diventando realtà – annuncia infatti Michele Chiarabilli - e stanno creando le condizioni per una rivoluzione totale della città". Chiarabilli afferma che "l'obiettivo è di arrivare entro i prossimi due anni all'ottanta per cento nella raccolta differenziata dei rifiuti, che verrà potenziata ricorrendo al sistema porta a porta per tutte le tipologie". Spiega ancora il vice: "Fino ad oggi ha funzionato solo quella della carta, dell'umido e del secco.

