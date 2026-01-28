ricercato per omicidio di due connazionali arrestato cittadino pakistano

La Polizia di Salerno ha arrestato un cittadino pakistano ricercato per l’omicidio di due connazionali. Era stato segnalato dall’AISI ad ottobre 2024 come punto di riferimento in Italia per aiutare altri pakistani, alcuni con ideali radicali e interessati a ottenere visti turistici. L’uomo, che si nascondeva in città, ora si trova in manette.

Tempo di lettura: 2 minuti Un cittadino pakistano, segnalato dall’AISI ad ottobre 2024 quale punto di riferimento in Italia per l’agevolazione di connazionali, alcuni dei quali radicalizzati e interessati a acquisire visti turistici, è stato arrestato dalla Polizia a Salerno. Era ricercato in campo internazionale per omicidio. La misura è stata eseguita dalla Digos di Salerno, su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il provvedimento in seguito alla trasmissione della ‘Red Notice Interpol’ diffusa sulla base del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria pakistana, e impulso della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che ha coordinato le attività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Approfondimenti su Salerno Arresto

Un cittadino pakistano è stato arrestato nel Cas di Siena in relazione a un omicidio e a un giro di migranti.

Ultime notizie su Salerno Arresto

