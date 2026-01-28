Ricchezza famiglie -5% pesa inflazione

Alla fine del 2024, la ricchezza netta delle famiglie italiane si ferma a circa 11.732 miliardi di euro. In un anno, il valore pro capite resta stabile a 199mila euro, ma il calo complessivo di circa il 5% mette in evidenza come l’inflazione stia pesando sui risparmi degli italiani.

21.05 Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 miliardi di euro, con un valore pro capite pari a 199mila euro. E rispetto al 2023 è aumentata del 2,8% a prezzi correnti ma, valutata a prezzi costanti, è ancora inferiore di oltre il 5% rispetto al 2021 per effetto della forte inflazione nel 2022. Lo sottolinea l'Istat nel suo report 'La ricchezza de settori istituzionali in Italia 2005-2024'. E il valore delle abitazioni a 5.662 miliardi: recuperato il calo registrato tra 2012 e 2018.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le famiglie italiane sono più povere rispetto a cinque anni fa, anche se i prezzi sono saliti.

Alla fine del 2024, la ricchezza netta delle famiglie italiane si attesta a circa 11.

Inflazione, ricchezza famiglie perde 5% sul 2021Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 miliardi di euro (Teleborsa) - Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 m ... teleborsa.it

Ricchezza, gli italiani ancora (un po') più poveri rispetto al 2021. A testa, ogni italiano ha 199mila euroLa ricchezza delle famiglie italiane resta sotto il livello pre-inflazione: a fine 2024, al netto dell’aumento dei prezzi, è ancora oltre il 5% più bassa rispetto al 2021. Lo rileva il Report Istat Ba ... msn.com

