L’Ostellatese si prende la testa della classifica in Seconda categoria, lasciando indietro la Dogatese. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria importante che le permette di salire al primo posto, spezzando così l’equilibrio che durava dall’inizio stagione. La sfida tra le due formazioni si è conclusa con un risultato decisivo, e ora la corsa promozione si infiamma ancora di più.

In Seconda categoria c’è un altro ribaltone in vetta alla classifica, nell’eterno duello che va avanti da inizio stagione tra Ostellatese e Dogatese. La sorpresa arriva dalla sconfitta dei ragazzi di Bruni sul campo della pericolante Massese, che proprio come lo scorso anno risulta indigesta e si impone col più classico dei 2-0 grazie alle reti di Lambertini e Piarulli. Un passo falso di cui approfitta l’Ostellatese, che si riprende la vetta grazie al successo sempre per 2-0 sull’Argentana: di Mattioli e Brandolini, tutte e due nella ripresa, le marcature con cui i gialloblù ritrovano la vetta a +1 dai rivali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ribaltone in vetta al girone. L'Ostellatese è al comando

