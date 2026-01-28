Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino Il progetto di rigenerazione urbana

L’amministrazione di Castiglion Fiorentino ha avviato un nuovo progetto chiamato “Commercio e Territorio – Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino”. L’obiettivo è riqualificare il centro e le aree commerciali, cercando di attirare di nuovo persone e clienti. La speranza è di fermare lo spopolamento e rilanciare la vitalità del paese, sia per i residenti che per chi lavora nel commercio locale.

Ecco che il progetto, intervenendo in modo mirato sulle problematiche di desertificazione commerciale e rarefazione sociale, attiva processi di rigenerazione urbana a base economica. Si va, quindi, dal miglioramento della qualità dell'offerta turistica (integrando commercio, cultura ed eventi, così da rendere più attrattivo e fruibile il centro cittadino) al rafforzamento del senso di comunità (attraverso percorsi partecipativi che coinvolgano residenti, associazioni, operatori economici e turistici) per terminare con l'incremento della sicurezza e della vivibilità delle attività economiche.

