Leon S. Kennedy torna protagonista in Resident Evil Requiem, ma questa volta con un’immagine più sexy, grazie alle donne del team di sviluppo che hanno contribuito a dargli un aspetto più attraente. La sua evoluzione ha già catturato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire come si inserirà nel nuovo capitolo della saga.

Resident Evil Requiem riporterà in scena Leon S. Kennedy con un’evoluzione che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Da giovane poliziotto alle prime armi, il personaggio diventa ora un uomo di mezza età dal fascino maturo, soprannominato dai fan giapponesi “ikeoji”, ovvero un uomo attraente non più giovane. Una scelta di design precisa, che riflette il percorso narrativo del personaggio e il suo lungo passato nella saga. Capcom ha voluto rendere questo cambiamento evidente e coerente, puntando su un’immagine capace di colpire sia visivamente sia a livello caratteriale. A spiegare l’origine di questo nuovo Leon è il director Koshi Nakanishi, che ha raccontato come il team abbia lavorato intensamente per raggiungere l’equilibrio giusto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Requiem, Leon è uno “zio sexy” grazie alle donne del team di sviluppo

Approfondimenti su Resident Evil Requiem

Dopo l’annuncio di Resident Evil 9: Requiem, i fan sono in fermento, sperando nel ritorno di personaggi iconici.

Ultime notizie su Resident Evil Requiem

