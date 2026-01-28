RESHELVING | saper essere nel posto giusto

Il reshelving, ovvero sistemare i prodotti negli scaffali, si rivela una delle attività più importanti nei negozi di oggi. I dipendenti devono essere sempre nel posto giusto al momento giusto, per assicurare che i clienti trovino facilmente quello che cercano. Chi lavora nel settore sa bene quanto sia fondamentale mantenere ordine e rapidità, per non perdere tempo e vendite. È una questione di efficacia che può fare la differenza tra un negozio che funziona e uno che invece fatica a tenere il passo.

Il reshelving è una delle attività più strategiche all'interno del punto vendita moderno. In un mercato sempre più competitivo, dove l'attenzione del consumatore è limitata e le decisioni di acquisto sono spesso rapide, il corretto posizionamento dei prodotti sugli scaffali diventa un fattore determinante per il successo delle vendite. Il reshelving non è una semplice operazione di riordino, ma una vera e propria azione di marketing operativo. Cos'è il reshelving e perché è così importante. Il termine reshelving indica l'attività di riposizionamento dei prodotti sugli scaffali, seguendo logiche precise di visibilità, accessibilità e rotazione.

