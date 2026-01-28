Il giudice Corrado Bile ha firmato un provvedimento che ha fatto infuriare il Garante della Privacy. La decisione riguarda Report, e il giudice ha preso posizione a favore del programma, nonostante le polemiche. La vicenda si infiamma tra commenti e reazioni ufficiali, lasciando aperta la questione sulla libertà di informazione.

La battuta sul travaso di bile viene fin troppo facile considerato che il giudice che ha firmato il provvedimento indigesto al Garante della Privacy e favorevole a Report di nome fa Corrado e di cognome Bile. Ma la questione è un’altra e riguarda l’imparzialità della magistratura e l’intreccio tra toghe, una certa stampa, e la politica. Per dire: il giudice Bile è lo stesso che nel 2024 ha condannato l’Italia a risarcire i naufraghi respinti in Libia; ed è lo stesso che nel 2022 ha detto no a un’imponente richiesta risarcitoria (350mila euro) da parte di Eni nei confronti del Fatto quotidiano, dopo una serie di articoli giudicati inesatti e diffamatori dall’azienda del cane a sei zampe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report, il giudice ha salvato Ranucci firmava appelli con la Albano

Approfondimenti su Giudice Bile

Luca Barbareschi si è mostrato visibilmente infastidito con Sigfrido Ranucci durante la trasmissione Report di Rai3, andata in onda domenica 11 gennaio.

Un report ha recentemente accusato il generale Vannacci di legami con la massoneria, dichiarazioni che lui respinge definendole fake news.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giudice Bile

Argomenti discussi: Computer dei magistrati spiabili, cosa ha scoperto l'inchiesta di Report; Computer dei magistrati spiati: il caso parte dal Piemonte; Il giudice pro migranti assolve Report; È possibile spiare i pc dei magistrati. Nordio nega: Accuse surreali. Ma Report mostra la prova in diretta.

Report batte (ancora) il Garante: annullata la multa da 150mila euro per l’audio di Sangiuliano con la moglie. Il giudice: Interesse pubblico nella diffusione della notiziala diffusione dell'audio di Sangiuliano e la moglie sul caso Boccia da parte di Report fu giornalismo d'inchiesta, non violazione della privacy. Condannato il Garante ... lanotiziagiornale.it

Il giudice pro migranti assolve ReportRevocata la maxi-multa da 150mila euro a Ranucci. Il Garante valuta il ricorso ... msn.com

La toga pro migranti assolve #Report Revocata la maxi-multa da 150mila euro a #Ranucci. Dietro la decisione il giudice che bocciò il governo. Il Garante valuta il ricorso https://www.ilgiornale.it/news/politica/giudice-pro-migranti-assolve-report-2601021.html - facebook.com facebook

Ci credete Niente multa per Ranucci Audio Sangiuliano, e ti pareva: i giudici annullano la multa a Report x.com