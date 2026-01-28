Report CASE | Italia ancora prima in Ue per numero querele temerarie

In Italia, le querele temerarie aumentano ancora. Il nuovo studio di CASE e della Fondazione Daphne Caruana Galizia mostra che il nostro paese resta primo in Europa per il numero di cause legali infondate, le cosiddette Slapp. Queste azioni vengono usate per intimidire chi cerca di far luce su questioni scomode o critica i potenti. La situazione si aggrava, e il fenomeno si diffonde anche nel resto dell’Europa.

Roma, 28 gen. (askanews) – Il nuovo report di CASE (Coalition Against SLAPPs in Europe) e della Fondazione Daphne Caruana Galizia rileva che il numero di Slapp – (Strategic Lawsuits Against Public Participation), le azioni legali infondate che hanno lo scopo di intimidire e censurare chi osa indagare sui potenti o esprimere opinioni scomode – continua ad aumentare in tutta Europa. Un trend preoccupante, che si sta affermando nonostante nel 2024 sia stata approvata la Direttiva europea contro le Slapp che, entro maggio del 2026, tutti i Paesi dell’Ue, fra cui l’Italia, dovranno recepire. Lo rende noto in un comunicato il ramo italiano di CASE, gruppo di lavoro informale nato nel 2021 e coordinato da Osservatorio dei Balcani Caucaso Transeuropa che affianca la Coalition Against Slapps in Europe.🔗 Leggi su Ildenaro.it

