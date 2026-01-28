Replica La Promessa in streaming puntata 28 gennaio 2026 | Video Mediaset

Questa sera, su Mediaset, torna in onda la soap spagnola La Promessa. Durante la puntata del 28 gennaio, Adriano fa una proposta di matrimonio a Catalina, ma lei rifiuta di nuovo, dicendo di non aver bisogno di compassione. La scena si svolge con tensione e senza mezzi termini, lasciando i fan con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 28 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna la proposta di matrimonio di Adriano non va a buon fine: Catalina lo respinge ancora una volta, sostenendo di non avere bisogno della compassione di nessuno. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

Oggi, giovedì 1° gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset la prima puntata della soap spagnola La Promessa.

Replica La Promessa in streaming, puntata del 2 gennaio 2026, è disponibile su Video Mediaset.

