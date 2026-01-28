Renate vuole sognare Sfida per la finalissima

Questa sera il Renate torna in campo per la finale. Dopo aver vinto a Brescia, i biancoscudati vogliono chiudere la stagione con un’altra impresa. La squadra di casa si prepara a sfidare gli avversari, puntando a conquistare il trofeo che manca nel loro palmares. La tensione è alta, e tutti sono pronti a sognare un altro grande risultato.

Con ancora negli occhi e nel cuore l'impresa al "Rigamonti" di Brescia, altra gemma da custodire gelosamente nell'album di questi tre lustri abbondanti tra i professionisti, il Renate va a caccia questo pomeriggio (14.30) della seconda impresa in quattro giorni al "Domenico Francioni" dove è atteso da un Latina in salute. In palio c'è l'accesso alla finalissima di Coppa Italia. Da tenere in conto l'esito del match di andata (1-1) che va contestualizzato nella formula dei 180 minuti che prevede, in caso di un'altra parità, anche tempi supplementari e soprattutto calci di rigore che tanto bene han portato ai colori nerazzurri in questa edizione.

