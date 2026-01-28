Reggiana Bozhanaj già scalpita | Per me è una grande occasione

La trattativa tra la Reggiana e Bozhanaj si è svelata questa mattina. Il giocatore albanese ha detto di aver avuto un contatto diretto con il direttore Fracchiolla, che gli ha spiegato il progetto e il motivo per cui lo seguono da tempo. Bozhanaj si dice entusiasta: “Per me è una grande occasione”. Ora aspetta di sapere quando potrà unirsi alla squadra e cominciare a lavorare sul campo.

Bozhanaj, com’è nata la trattativa con la Reggiana? "Ho avuto un contatto diretto col direttore Fracchiolla che mi ha spiegato il progetto e il fatto che mi seguisse da tempo. Ho sentito subito la fiducia che per me è fondamentale prima di prendere una decisione. Inoltre ho parlato con alcuni ragazzi che sono passati da Reggio e tutti mi hanno consigliato di venire. Sono felice della scelta". Il momento non è facile: che ambiente ha trovato all’interno dello spogliatoio? "Non è un momento facile, è vero, però ho trovato un bell’ambiente. Una squadra unita, con voglia di uscire da questa situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

