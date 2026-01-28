Regala un profumo e caramelle ad una dodicenne | denunciato per stalking

Una donna di Vigonza ha denunciato un episodio di stalking che ha coinvolto sua figlia di 12 anni. La madre ha raccontato sui social di aver ricevuto regali indesiderati, tra cui profumi e caramelle, da parte di un uomo che ha poi scoperto essere stato denunciato. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, accusato di atti persecutori, dopo che la donna ha deciso di parlare pubblicamente per proteggere la bambina.

Con tutta probabilità la vicenda sarebbe rimasta inedita se una “mamma coraggio” non avesse descritto attraverso le pagine social un incubo che suo malgrado ha vissuto sua figlia, una bambina di 12 anni di Vigonza. Da quanto è stato ricostruito l'11 dicembre la giovane al termine delle lezioni stava tornando a casa in autobus quando è stata avvicinata da uno sconosciuto in sella ad una bicicletta elettrica. L'uomo, identifichato poi in un bengalese di 30 anni, ha iniziato ad ammiccare, le ha chiesto il numero di telefono e per conquistarne la fiducia le ha regalato delle caramelle ed un profumo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Vigonza 12anni

A Avellino, una donna decide di parlare apertamente di un’esperienza difficile: il stalking.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vigonza 12anni

Argomenti discussi: Profumi Cloud Dancer: 5 fragranze che incarnano perfettamente il Pantone dell’anno 2026; 20 regali di San Valentino per lei 2026, fatti con il cuore. Ecco come far felice la donna della tua vita; Le migliori candele profumate che riempiono qualsiasi spazio, a partire da soli $ 18; Guida ai regali di San Valentino 2026 per lei, per lui, per l'amica, per tutti.

Trump spruzza e regala il suo profumo al leader siriano al-Sharaa: Per te e tua moglie. Ma quante ne hai?Nel corso della sua storica prima visita alla Casa Bianca, il leader siriano Ahmed al-Sharaa ha ricevuto in dono dal presidente Donald Trump una bottiglia di profumo da uomo della sua linea Victory ... blitzquotidiano.it

Rosanna Fratello spopola con Profumo di pesca: Malgioglio? Stiamo lavorando per SanremoLei è una una delle voci più amate della musica italiana, una vera e propria icona senza tempo la cui fama arriva fino all’America Latina e i giovani di oggi semplicemente la adorano. Parliamo di ... dilei.it

Impasti per pane fatto in casa Il pane fatto in casa richiede tempo e pazienza ma regala profumo e sapore autentici. Ogni impasto ha caratteristiche diverse secondo la farina e la lievitazione scelta. Ingredienti base Farina Acqua Lievito Sale Lavorazione S - facebook.com facebook