Referendum Tar respinge ricorso sulla data del voto

Il Tar ha deciso di non fermare la data del voto. Il ricorso presentato dal comitato promotore, che voleva spostare il referendum sulla giustizia, è stato respinto. La decisione conferma che il voto si terrà il 22 e 23 marzo come stabilito dal Governo.

ROMA, 28 GEN – Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi. (ANSA).

