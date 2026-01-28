Referendum sulla giustizia | quando si vota e i quesiti

Il voto sul referendum sulla giustizia si avvicina. Gli italiani sono chiamati a decidere su cinque quesiti che toccano vari aspetti del sistema giudiziario. Le domande riguardano il modo in cui funziona la magistratura, chi la controlla, e come vengono gestite le misure cautelari. Si tratta di modifiche che potrebbero cambiare alcune regole fondamentali del settore. La campagna elettorale è iniziata e ora tocca agli elettori esprimersi.

Il referendum sulla giustizia chiama gli elettori a esprimersi su cinque quesiti abrogativi che riguardano il funzionamento della magistratura, il ruolo degli organi di autogoverno, la separazione delle funzioni, le misure cautelari e le regole sull’incandidabilità dopo condanne definitive.Il voto è previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo, con seggi aperti nella giornata di domenica e nella mattinata di lunedì, secondo le modalità stabilite dalla legge. Di seguito una guida ai cinque quesiti: per ciascuno viene spiegato in sintesi cosa riguarda e quale sarebbe l’effetto dell’eventuale abrogazione, seguita dal testo ufficiale del quesito così come comparirà sulla scheda.🔗 Leggi su Quicomo.it

Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026 si avvicina, con le firme raccolte e i quesiti definiti.

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo

