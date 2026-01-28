Referendum sulla giustizia | depositate 550mila firme in Cassazione il TAR respinge il ricorso sulle date

La raccolta firme per il referendum sulla giustizia ha superato le 550mila adesioni e ora si aspetta la decisione della Cassazione. La data delle votazioni, prevista per il 22 e 23 marzo, rischia di cambiare, dopo che il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato per chiedere un rinvio. La commissione competente dovrà ora valutare se le firme sono valide e se ci sono i presupposti per spostare le urne.

Il 22 e il 23 marzo sono le date previste per votare al referendum sulla giustizia. La mattina del 28 gennaio sono state depositate presso la Corte di Cassazione oltre 550mila firme, a sostegno della richiesta di rinvio delle date, avanzata attraverso un ricorso amministrativo. Il portavoce dell'iniziativa è Carlo Guglielmi, che alle ore 9 ha consegnato all'Ufficio centrale per il referendum le firme raccolte. Guglielmi ha dichiarato: "Ora la Cassazione dovrà verificare la regolarità della nostra raccolta". Parallelamente, la risposta del TAR è arrivata nelle stesse ore: il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso sul rinvio delle date, ritenendo idonee le scadenze già fissate per il voto.

