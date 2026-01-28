Referendum | Russo ' continua sperimentazione per voto ai fuori sede'

La maggioranza ha permesso per la prima volta ai fuorisede di votare alle elezioni europee del 2024 e ai referendum abrogativi del 2025. Sono state testate due modalità di voto che hanno coinvolto migliaia di elettori, segnando un passo importante per rendere più accessibili le urne anche a chi vive lontano dai propri comuni di residenza.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Questa maggioranza ha consentito per la prima volta ai fuorisede di partecipare al voto alle elezioni Europee del 2024 e ai referendum abrogativi del 2025, sperimentando due sistemi che hanno coinvolto migliaia di elettori. Le sperimentazioni per il voto da remoto continueranno fintanto che sarà trovato un sistema di voto che garantisca le caratteristiche richieste dalla Costituzione, che sono trasparenza e sicurezza del voto". Lo dice Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera. "Si tratta di una sfida complessa che e' stata lanciata - con sistemi diversi - dalle principali democrazie in Europa e in tutto il mondo, con risultati non univoci.

