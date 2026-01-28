Referendum pesante mazzata per il No | respinto il ridicolo ricorso per far slittare il voto

Questa mattina la Corte ha respinto il ricorso presentato da chi voleva spostare la data del referendum. Si cercava di rallentare il voto, ma la decisione è stata chiara: il referendum si terrà come previsto. Il tentativo di fermare tutto con un'azione giudiziaria è fallito. Ora, si va avanti con le urne aperte, senza ulteriori ostacoli.

Il tentativo di “ golpetto” giudiziario per far saltare la data del referendum, allungare i tempi e “buttarla in caciara” è fallito. Il ricorso, del resto, era pretestuoso, quasi ridicolo, secondo giuristi esperti. E in effetti il Tar del Lazio ha confermato la data del 22 e 23 marzo prossimi per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ritenendo infondato il ricorso presentato contro il decreto che aveva indetto la consultazione per quelle due giornate. Referendum sulla giustizia, la data del 22 3 del 23 marzo resta. Dietro i ricorrenti – i 15 promotori di una raccolta firme su un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum – c’era tutto il mondo della sinistra, politica, giudiziaria e intellettuale, che cerca in tutti i modi di fare campagna per il “No”, con fake, accostamenti ai fatti di Minneapolis, inquinamento dei pozzi della comunicazioni o uso di testimonial che di giustizia sanno poco o nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

