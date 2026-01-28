Un gruppo di 15 giuristi ha presentato un ricorso al Tar contro il governo, sostenendo che si può vincere. L’avvocato dei firmatari dice che il governo rischia di perdere e che anche Berlusconi attese tre mesi prima di agire. Secondo loro, cambiare la Costituzione richiede tempo, come scritto chiaramente nel testo stesso. L’avvocato invita gli altri avvocati dello Stato a unirsi e chiedere al governo di ripensarci.

“Per cambiare la Costituzione serve tempo, è scritto nella Costituzione stessa. L’ho detto pure agli avvocati dello Stato: “Dovreste unirvi a noi e chiedere al governo di ripensarci”. Veramente non possono aspettare tre mesi? Nel 2001 ha aspettato pure Berlusconi, mica Stalin”. Pietro Adami è l’avvocato che ha presentato – insieme al collega Carlo Contaldi La Grotteria – il ricorso al Tar per i 15 giuristi promotori della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio. Un atto in cui si chiede la sospensione della delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato il voto al 22 e 23 marzo, mentre la raccolta era ancora in corso, violando l’interpretazione – sempre rispettata nella storia repubblicana – in base alla quale non si possono convocare le urne prima dei tre mesi dalla pubblicazione della legge, cioè il termine a disposizione per l’iniziativa popolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’avvocato dei 15 giuristi: “Al Tar si può vincere, il governo rischia. Persino Berlusconi aspettò i tre mesi”

