Il Tar ha respinto il ricorso e confermato le date del 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. La decisione ha scatenato le reazioni della destra, che festeggia, mentre migliaia di fuorisede si trovano esclusi dalle urne e non potranno votare. La polemica sulla partecipazione si fa sempre più accesa.

Resta fissato per i l 22-23 marzo il voto per il Referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Il Tar del Lazio, ieri, con una sentenza breve, ha infatti respinto il ricorso presentato dal Comitato dei 15 promotori del nuovo quesito referendario (per il quale sempre ieri erano state depositate le firme in Cassazione) contro la delibera con cui era stata stabilita la data delle urne. Il Tar: la data certa c’è già. Il Tribunale amministrativo, pronunciandosi nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso contro il decreto del Presidente della Repubblica che fissava per il 22 e 23 marzo prossimi il Referendum. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, il Tar rigetta il ricorso: confermata la data del 22-23 marzo. La destra festeggia escludendo migliaia di fuorisede dalle urne

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso e ha confermato le date del 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della giustizia.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori del referendum sulla giustizia, confermando le date del voto il 22 e 23 marzo 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Referendum sulla giustizia: respinto il ricorso, confermate le date dal Tar del LazioIl Tar del Lazio respinge il ricorso dei promotori e conferma il referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo 2026. Ecco tutti i dettagli di quello che è successo. notizie.it

Referendum giustizia, il Tar respinge il ricorso sulla data del voto: legittima la decisione del governo per il 22-23 marzoIl referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo prossimo. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da 15 giuristi del Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il refe ... unita.it

Il referendum NON è pro o contro Meloni. Bisogna rigettare con forza questa narrativa imposta dal M5S e seguita da Schlein, in primis perché è falsa. I grillini, come sempre, riducono qualsiasi argomento a una immonda caciara per raccattare voti, rinnegando - facebook.com facebook