Referendum il Tar ha respinto il ricorso | si vota il 22 e 23 marzo

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso e ha confermato che il voto si terrà il 22 e 23 marzo. La decisione chiude ogni dubbio sulla data delle consultazioni e permette alle istituzioni di prepararsi per il referendum sulla riforma della giustizia. Ora non rimane che aspettare il giorno stabilito per recarsi alle urne.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha recentemente depositato una decisione di estrema rilevanza giuridica e politica, confermando la validità della delibera governativa riguardante le date delle consultazioni referendarie sulla riforma della giustizia firmata dal Ministro Nordio. I promotori del referendum avevano presentato un ricorso d'urgenza nel tentativo di bloccare l'iter stabilito dal Consiglio dei ministri, che ha individuato nei giorni del 22 e 23 marzo la finestra temporale per il voto. La contestazione mirava non solo a ottenere una sospensione cautelare del provvedimento, ma a denunciarne una presunta illegittimità sostanziale che avrebbe compromesso il corretto svolgimento della consultazione popolare.

