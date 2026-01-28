Referendum giustizia | Tar respinge il ricorso per spostare la data del voto

Il tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso che chiedeva di spostare la data del referendum sulla giustizia. Secondo i giudici, l’interesse principale è di permettere agli italiani di votare in tempi certi. La decisione ha chiarito che non ci sono motivi validi per cambiare la data stabilita. Ora si attende il voto, previsto tra pochi giorni.

🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Referendum giustizia: Tar respinge il ricorso per spostare la data del voto

