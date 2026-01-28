Chicco Testa critica duramente le toghe, accusandole di aver preso un atteggiamento che potrebbe lasciare una eredità molto negativa, indipendentemente dal risultato del voto. Il leader ambientalista si dice preoccupato per l’impatto di questa linea sull’immagine della giustizia italiana.

"Temo che comunque finisca il referendum, l’atteggiamento assunto dall’Associazione nazionale magistrati porterà a una eredità molto negativa. C’è un corpo di magistrati che sta perdendo la dignità del ruolo che gli appartiene. Che è un ruolo delicatissimo. Richiede serenità e imparzialità. E invece io vedo questi magistrati ingaggiarsi in battaglie politiche faziose che non dovrebbero nemmeno sfiorarli". Chicco Testa, manager ed ex parlamentare del Pci, intervistato dal Giornale ha parlato delle recenti polemiche tra Anm e politica sul prossimo referendum sulla giustizia. Secondo lui, Maruotti " non ha l’autorità, la dignità, la freddezza per guidare un’associazione così importante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, Chicco Testa attacca le toghe: "Senza dignità"

